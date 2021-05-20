Bernie Sanders ABD’nin İsrail’e silah satışına karşı koydu

Gazeteye konuşan Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışını durdurmayı hedeflediğini ifade ederek, "ABD yapımı bombaların Gazze'yi harap ettiği, kadınları ve çocukları öldürdüğü bir anda, bir kongre tartışması bile olmadan bir başka büyük silah satışının gerçekleşmesine izin veremeyiz. Buna karşı çıkıyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, ABD yasalarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor.