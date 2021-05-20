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Giriş Tarihi: 20.5.2021 15:11

’nin ’e silah satışına karşı koydu

AA
Bernie Sanders ABD’nin İsrail’e silah satışına karşı koydu

Başkanı 'ın, geçtimiz günlerde 'ye saldıran 'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay vermesi, içinde tartışmalara yol açtı. Muhalif çıkışlarıyla bilinen Senatör , silah satışının iptal edilmesi için 'ya başvuracağını açıklayarak" Buna izin veremeyiz” yorumunda bulundu.

İsrail'in 11 gündür abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden ikiye bölündü.

"BUNA İZİN VEREMEYİZ"

ABD'nin etkili yayın organı Washington Post gazetesi, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın bugünkü oturumunda, ABD'nin İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına karşı çıkılması yönünde taslak bir öneri sunacağını yazdı.

Gazeteye konuşan Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışını durdurmayı hedeflediğini ifade ederek, "ABD yapımı bombaların Gazze'yi harap ettiği, kadınları ve çocukları öldürdüğü bir anda, bir kongre tartışması bile olmadan bir başka büyük silah satışının gerçekleşmesine izin veremeyiz. Buna karşı çıkıyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, ABD yasalarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor.

Demokrat Senatör Sanders, Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu yöneltmişti.

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Bernie Sanders ABD’nin İsrail’e silah satışına karşı koydu
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