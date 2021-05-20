Çavuşoğlu, BM’nin Filistin toplantısına katılacak

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Filistin Konulu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın başkanlığında bugün düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte dün New York'a seyahat edeceği bildirildi. Çavuşoğlu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye acımasız saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinliler'in Yahudi yerleşimcilerce evlerinden zorla çıkarılması görüşülecek. Şimdiye kadar Konseyde biri açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı. ABD, Yahudi yerleşimlerinin durdurulması ve İsrail'in saldırılarından endişe duyulduğunu belirten metinleri engellemişti. ANKARA