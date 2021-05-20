CHP’nin bir iftirası daha çürütüldü

Türkiye yerine yabancı devletlerin söylemlerini doğru kabul eden CHP, İsrail'in Filistin'e saldırılarına en sert tepkiyi gösteren hükümete yönelik iftiralarını sürdürüyor. CHP'li Engin Özkoç önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'in Filistinlilere saldırısına ilişkin Meclis'i bilgilendirdiği toplantıda Mavi Marmara olayı sonrası verilen sözlerin havada kaldığını, özür dilenmediğini ve İsrail'in Türkiye'nin şartlarına resmi olarak 'hayır' dediğini söyledi. SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü 2013 yılına ait o görüşme sonrası İsrail'in Türkiye'den dilediği özür metnine ulaştı.