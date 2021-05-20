Eski Nissan yöneticisi Ghosn şirkete 5 milyon euro ödeyecek

Kararda, Ghosn'un, iş akdinin sona erdiği ve Nisan 2018'den sonra Ghosn'a yapılan ödemeler için Yönetim Kurulu'nun onayının olmadığı gerekçesiyle bu tarihten Kasım 2018'e kadar aldığı maaşları geri ödemesine hükmedildi. Ghosn'un 8 ay boyunca aldığı maaş ve diğer hak edişlerin toplam 4 milyon 978 bin 780 euro olduğu kaydedildi. Yargılama giderleri ve faizlerle birlikte Ghosn'un şirkete ödeyeceği rakam 5 milyon euroyu geçiyor.

NELER OLMUŞTU?

Ghost, Nissan-Mitsubishi ortaklığının Hollanda'da iştiraki sayesinde Amsterdam'daki bağlı şirket aleyhine dava açma hakkı elde etmişti. Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti.