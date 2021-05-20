Facebook, Ilhan Omar’ı hedef gösteren paylaşımı kaldırmayı reddetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ABD Kongresinde özellikle de Demokrat vekillerce eleştirilirken, İsrail'i eleştiren Kongre üyelerine yönelik hedef gösterme kampanyaları devam ediyor.

Facebook'un bu paylaşımları kaldırmayı reddetmesi ise söz konusu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Ilhan Omar'ın ofisi salı günü Facebook'a ulaşarak AIPAC'in, Omar'ın resminin bir Hamas roketinin üzerine fotoshop yapılarak "İsrail ne zaman Hamas'a saldırsa Kongre üyesi Omar bunun terörizm olduğunu söylüyor." şeklindeki paylaşımına itiraz etti.

Bu iddianın doğru olmadığına ve Omar'ı hedef gösterdiğine dair itirazda, bu tür paylaşımların Omar'ı ölüm tehditlerine maruz bıraktığı ve nefret suçlarının oldukça tehlikeli olduğu ifade edildi.

Ancak Washington Post'un ulaştığı Facebook'un yanıtında, bu paylaşımın şirket politikalarını ihlal etmediği gerekçesi ile kaldırılmayacağının ifade edilmesi dikkat çekti.

Gazetenin haberine göre Omar'ın ofisi ise sosyal medya devinin bu paylaşımı kaldırmamasının kaygı verici olduğu yanıtını verdi.

Kongre'de İsrail'e destek vermeyen ve İsrail saldırılarını eleştiren başta Vermont Senatörü Bernie Sanders olmak üzere birçok Demokrat Kongre üyesine karşı başlatılan benzer kampanyalar tepki çekmişti.

Ilhan Omar daha önce de başta eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından olmak üzere Twitter'da da bu tür karalama kampanyalarına maruz kalmış ve Twitter bu paylaşımlara uyarı koymamıştı.