Filistin'e 'Uluslararası Koruma Gücü' gönderilir mi? Türkiye çağrı yapmıştı!

Güder sözlerini şöyle noktaladı:

"ÇİFTE STANDARTIN ETKİSİ ÇOK FAZLA"

"Gazze'de yaşananlar batının ikiyüzlülüğünü bize tekrar göstermiştir. Bugün artık şu açık bir gerçek ki batının insan hakları, yaşama hakkı, insan haysiyeti dediği şeyler herkes için geçerli değildir. Bir kendileri ve kendileri gibi olanlar var; bir de onlardan olmayanlar var. Gazze'de yaşananlar onlardan olmayanların başına geldi. Bu sebeple yeterince tepki gösterilmedi. İddia ediyorum bugün batılı ülkelerde aynı sayıda bırakın insanı, kedi ölseydi veya yaralansaydı buna çok daha fazla ses çıkarırlardı. Söylemesi çok zor ama gerçek bu. Filistin topraklarında yaşananlarda bu "çifte standart"ın etkisi çok fazla."