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Giriş Tarihi: 21.5.2021 03:16

ve 'daki Filistinli gençlerden ateşkes sevinci

AA
Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden ateşkes sevinci

ile arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Şeridi ve işgal altındaki 'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Son dakika: Gazze'de ateşkes başladı

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Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden ateşkes sevinci
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