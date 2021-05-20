İsrail medyası: Gazze katliamının ardında Netanyahu’nun örtbas çabaları var

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü, artarak devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden yaptığı terör saldırılarında bilanço her geçen gün artıyor. Sivil halka yaptığı bombalı saldırılarda şimdiye dek 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit eden, 1620 kişiyi yaralayan, on binlerce kişi evsiz bırakan İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarını da görmezden geliyor.

NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR

ABD'nin desteğiyle bölgede "meşru müdafaa" hakkını kullandığını iddia eden İsrail hükümeti, dünya çapında lanetlenirken Filistin halkına uyguladığı zulmün büyük tepki alması, hükümet içinde de ayrılıklara neden olmaya başladı.