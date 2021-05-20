İsrail medyası: Gazze katliamının ardında Netanyahu’nun örtbas çabaları var

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü, artarak devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden yaptığı terör saldırılarında bilanço her geçen gün artıyor. Sivil halka yaptığı bombalı saldırılarda şimdiye dek 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit eden, 1620 kişiyi yaralayan, on binlerce kişi evsiz bırakan İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarını da görmezden geliyor.
NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR
ABD'nin desteğiyle bölgede "meşru müdafaa" hakkını kullandığını iddia eden İsrail hükümeti, dünya çapında lanetlenirken Filistin halkına uyguladığı zulmün büyük tepki alması, hükümet içinde de ayrılıklara neden olmaya başladı.
Saldırıların başladığı andan bu yana İsrail'in sivil katliamını görmezden gelen ve hava saldırılarını haklı çıkarmaya çalışan İsrail medyasında çözülmeler de başlamış gözüküyor.
GAZZE SALDIRILARINI PARAVAN OLARAK KULLANIYOR
Jerusalem Post'ta yer alan bir habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nde, Netanyahu karşıtı sesler giderek yükselmeye başladı.
Gazetenin parti içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmesinin başka bir amacı var: Son seçimlerin ardından kuramadığı hükümet kriziyle yüzleşmekten kaçmak.
"NETANYAHU ÜLKEYİ REHİN ALIYOR"
İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen son seçimlerin ardından tek başına iktidara gelemeyen ve koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu, kendisine verilen 28 günde hükümet kurmakta başarısız olmuş ve bu görev, rakibi Liberal Parti Yeş Atid'in lideri Yair Lapid'e verilmişti.
Jerusalem Post'a konuşan üst düzey bir kaynağa göre görüşmelere katılmaktan kaçınan ve rakibine verilen görev süresini uzatarak başarısız olmasını bekleyen Netanyahu, bunu Gazze'ye saldırarak sağlamaya çalışıyor.
Parti üyesi üst düzey bir ismin, "Netanyahu, herhangi bir gerçek planı olmaksızın Lapid'e verilen günleri uzatmak için Gazze'deki operasyonda oynuyor. Netanyahu, beşinci seçime doğru dörtnala gidiyor ve ülkeyi rehin alıyor. Likud Partisi içinde, ona olan destek destek zayıflıyor." İfadelerine yer veren gazete, Netanyahu'nun terör eylemlerinin kendi iktidarını korumak için kurduğu bir tezgah olduğu iddialarıyla yankı uyandırdı.