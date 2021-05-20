İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi

"ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE BANA ÇANTA GETİRDİ"

Saldırıdan bir gün önce kızının bombardımandan kaçmak için çanta aldığını ifade eden anne Assaleya, "Kızım şehit olacağını hissetti. Saldırıdan bir gün önce bu getirdiği çantası bana getirerek, anne bombalardan korkuyorum. Bu çanta ile birlikte okula kaçarız dedi bana.Benim kızımın suçu neydi?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan 12 yaşındaki Dima Assaleya için El-Andounisi Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.

CAN KAYBI 230'A YÜKSELDİ

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı,10 Mayıs'ta Filistin-İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana 17'si yaşlı, 39'u kadın ve 65'i çocuk olmak üzere 230 Filistinli öldürüldü ve 1760 kişinin de yaralandığını duyurdu.