Kuzey Kore’den Çin aşıları için flaş karar!

Kuzey Kore'de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

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Asia News'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.