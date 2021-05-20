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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore’den Çin aşıları için flaş karar!
Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:25

’den aşıları için flaş karar!

AA
Kuzey Kore’den Çin aşıları için flaş karar!

lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde yapımı bir ilaç kullandıktan sonra hayatını kaybettiği söylenen üst düzey bir yetkilinin ardından başkent ’daki hastanelere yeni bir kural getirdi. Buna görekennteki hastanelerde artık Çin yapımı ilaç ve aşılar kullanılamayacak.

Kuzey Kore'de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların kullanımını yasakladı.

İDDİALAR HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Asia News'in haberine göre, üst düzey Kuzey Koreli bir yetkilinin mayıs başlarında Çin menşeli bir ilacı kullandıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine, ülkenin lideri Kim-Jong-un, başkent Pyongyang'daki hastanelerde Çin'de üretilen ilaçların ve Kovid-19 aşılarının kullanımına yasak getirdi.

Üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmiyor.

Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor.

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Kuzey Kore’den Çin aşıları için flaş karar!
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