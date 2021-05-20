Son dakika: Pfizer/ BioNTech ile anlaşma imzalandı: Türkiye'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...

Son dakika haberi: Biontech, Türkiye ile yaptığı aşı anlaşmasını 120 milyon doza çıkaracak. Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Apara'nın haberine göre; Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.
UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.
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