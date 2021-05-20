Son dakika: Pfizer/ BioNTech ile anlaşma imzalandı: Türkiye'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...

Son dakika haberi: Biontech, Türkiye ile yaptığı aşı anlaşmasını 120 milyon doza çıkaracak. Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Apara'nın haberine göre; Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.