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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Pfizer/ BioNTech ile anlaşma imzalandı: Türkiye'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...
Giriş Tarihi: 20.5.2021 13:17 Son Güncelleme: 20.5.2021 13:40

Son dakika: / ile anlaşma imzalandı: 'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...

Son dakika: Pfizer/ BioNTech ile anlaşma imzalandı: Türkiye'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü yaptığı açıklamasında; ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıtldığını duyurmuştu. Edinilen son dakika habere göre; , ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı

Son dakika haberi: Biontech, Türkiye ile yaptığı aşı anlaşmasını 120 milyon doza çıkaracak. Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Apara'nın haberine göre; Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Pfizer/ BioNTech ile anlaşma imzalandı: Türkiye'ye ek 60 milyon doz Covid-19 aşısı...
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