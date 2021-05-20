Sosyal medya kullanıcılarından 'Filistin' atağı: Çifte standarta 'dur' deniyor!

Birçok sosyal medya kullanıcısı, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlarla ilgili fotoğraf ve video içerikleri paylaştıktan sonra, özellikle Facebook ve Instagram'da hesaplarının yavaşlatıldığından, paylaşım ve yorum yapmalarının engellendiğinden, paylaşımlarının silindiğinden şikayet ediyor.

Uygulanan çifte standart, kullanıcıları bu platformlara olumsuz değerlendirme yapmanın yanı sıra başka alternatifler aramaya yöneltti. Filistin'e destek olan kullanıcılar, seslerinin kısılması karşısında çok sayıda hashtag aracılığıyla yaptıkları yoğun kampanyalarla Filistin'in sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

"FİLİSTİN'İN SESİNİ AÇIN" KAMPANYASI

İstanbul'da yaşayan ve Filistin'e destek olmak için "Filistin'in sesini açın" (#unmutepalestine) etiketiyle destek kampanyası başlatan Mısırlı gazeteci aktivist Şeyma el-Hadidi, AA mikrofonuna konuştu.

"Filistin'e destek içeriklerinde, özellikle Arapça içeriklerin sınırlandırılmasında adaletsizlik olduğunu ve bir çifte standart uygulandığını gördük." diye konuşan Hadidi, İsraillilerin açık bir şekilde Filistinlilere karşı katliam yapılması ve çocukların öldürülmesine yönelik paylaşımları üzerine Facebook'un "ifade özgürlüğü" kapsamında bu paylaşımları silmediğini söyledi.

Facebook'ta gönderi paylaşan yüzlerce kişiyi takip ettiklerini belirten Hadidi, "Facebook'ta en çok etkileşime giren Gazze ile işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olayları anlatan paylaşımlar ve yorumlar siliniyor." ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE KULLANICI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Aktivistlerin sahip olduğu araçlar ve kampanyalardaki hedefleri hakkında konuşan Hadidi, Filistinlilere destek paylaşımlarının silinmesi veya sınırlandırılmasının kampanyanın başlatılmasında etkili bir faktör olduğunu ve on birlerce destekçiye ulaştıklarını ifade etti.

Hadidi, kampanyanın üyelerinin, resmi Facebook itirazlarını devreye soktuğunu ve yasal yolları öğrenmek ve anlatmak için hukuk uzmanlarıyla iletişim kurmaya çalıştığını kaydetti.

"Resmi itiraz başvurularıyla Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden yapılan paylaşımların kısıtlanmasını engelleyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Hadidi, Arap ülkeleri ve İslam aleminde sadece Facebook'ta 200 milyonu aşan kullanıcı olduğunu hatırlattı.

"Kampanyamız #unmutepalestine hashtag'ine Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımız aracılığıyla on binlerce kişi katıldı. Birçok Arap gazetecinin desteğini almamızın yanı sıra ünlüler ve yabancı hukukçularla da kampanyamıza katılmaları için iletişim kurmaya çalışıyoruz."diyen Hadidi, Facebook'un algoritmalarını kısmi olarak çözdüklerine ve engelleri aşmaya çalıştıklarına değindi.

UYGULAMALARA DÜŞÜK PUAN VERİLİYOR

Sosyal medya uzmanı Yasir Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Facebook'a 1 yıldız verme kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında ayrıca uygulamanın yorumlar kısmına Facebook'un katil İsrail'i desteklediğini yazıyoruz." dedi.

"Türkiye'de şu anda Facebook, Apple markette 5 üzerinden 2.7 olarak görülüyor. Android mağazada da ve diğer ülkelerde de aynı şekilde olabilir." değerlendirmesinde bulunan Aşur, ana şirket Facebook başta olmak üzere ona bağlı Instagram tarafından da bu çifte standardın görmezden gelindiği vurgulayarak, Twitter'ı ise haber içerikli doğası gereği içeriklere daha az müdahale eden bir uygulama olarak tanımladı.

FACEBOOK'UN ALGORİTMALARI AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Aşur, "Facebook ve Instagram'ın kısıtlamalarından kaçmanın bir kaç yolu var. Hassas olarak verilen içerikten kaçınmak bu yollardan biri. Kelime ve metinleri kodlayarak platformun algoritmalarını aşmak da bir diğer yol." görüşünü paylaştı.

Kullanılan kelimeleri şifreli bir şekilde yazmanın da başka bir çözüm olarak öne çıktığını belirten Aşur, ayrıca Facebook yerine kullanıcıların hassasiyetlerini anlayan platformların kullanılması gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcılarına, kullandıkları platformların yayın politikalarını dikkatli bir şekilde okumalarını öneren Aşur, politikaları ihlal eden içerik paylaşıldığına dair bir bildirim aldıklarında susmak yerine sürekli olarak platforma mesajla açıklama yaparak itiraz etmelerini tavsiye etti.