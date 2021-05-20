Suriye seçimlerine İstanbul’daki Suriyelilerden protesto

Suriye'de devlet başkanı seçmek için sandık başına gidilmesi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçüncü dönemde de seçilmesinin beklendiği ortamda bir hafta önce konsolosluklarda seçim sandıklarının kurulmasını İstanbul'da Suriye Evi ile Suriye Devrim Konseyi üyeleri İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplandı. Baser Esad'ın posterleri ve İsrail bayrakları üzerinde fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyanlar seçimleri protesto ettiler.

Harbiye'deki Suriye Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Suriye devrimini temsil eden Özgür Suriye bayrakları taşıyarak, Beşar Esad'ın fotoğrafının bulunduğu broşürleri yere attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Suriye Evi Derneğinin kurucusu ve danışmanı Sallah Fadıl, seçimlerin uluslararası anlaşmalara göre geçersiz olduğunu ifade ederek, "Bu seçimleri kabul etmiyoruz ve kınıyoruz." dedi.

İSRAİL'İN YAPTIĞINI ESAD DA KENDİ HALKINA YAPTI

Suriye devlet başkanı Esad'ın İsrailden farkı olmadığını belirten Sallah Fadil, "İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerden çok bizim insanlarımız üldürüldü. Esad'ıda İsrail ve ABD destekliyor. Zulüm ve katliam devam ediyor. Bunlar Allah ve Müslüman düşmanıdır. Her türlü zulüm beklenir. 5 milyon insanı öldürdü. Milyonlarcasıda ülkeyi terketti. Esad'da İsrail gibi çocuk ve sivil katliamcısıdır. Bugün İsrail'in yaptığını Esad'da kendi insanına yapmıştır. Bizler Filistin halkının yanındayız acılarını paylaşıyoruz" dedi.

SURİYELİ ASTRONOT MUHAMMED FARİS SEÇİMİ ELEŞTİRDİ

Suriyedeki savaş ortamından kaçarak 8 yıldır Türkiye'de yaşayan ve geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Muhammed Faris, Suriyedeki seçimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Suriye'de Başer Esad 1 milyondan fazla insanı öldürdü. Ülkenin yarısı yurdışına kaçtı. 800 bin kişi tutuklu. On binlerce kişi cezaevlerinde işkence görerek katledildi. Suriye'yi paramparça etti. Milyonlarca insan Suriye'yi terketti. Yapılacak seçim demokratik olmayacaktır. Önce geçici hükümetin kurulup Anayasanın oluşturulmasından sonra seçimin yapılması gerekir. Çünkü kendi ülkesini sattı. İranlı Hizbullaha, PKK'ya teslim etti. Bu ortamda seçim yapılamaz" dedi.

Suriye'de 20 Mayıs'ta ülke dışındaki insanlar Konsolosluklarda 26 Mayısta ise Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için insanlar sandık başına gidecekler.