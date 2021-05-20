Yahudi Google çalışanlarından İsrail tepkisi: Sözleşmelerinizi sonlandırın

Metinde Google'ın şemsiye şirketi olan ve Waymo gibi yan kuruluşları da bulunan Alphabet'e atıfla şu satırlara yer verildi: "Alphabet'in tüm iş sözleşmelerinin ve şirket bağışlarının gözden geçirilmesini ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail ordusu gibi kurumlarla olan sözleşmelerin sona erdirilmesini talep ediyoruz."