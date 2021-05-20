Yahudi Google çalışanlarından İsrail tepkisi: Sözleşmelerinizi sonlandırın

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin halkına yönelik zulmü her geçen gün şiddetini artırıyor. 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarıyla 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit eden, 1620 kişiyi yaralayan İsrail ordusuna tepkiler art arda geliyor. İsrail zulmüne ses getiren bir tepki ise, bu kez Google kanadından geldi. Yahudi Google çalışanları, şirket yöneticilerine yazdıkları açık mektupla büyük yankı uyandırdı.
"SÖZLEŞMELERİNİZİ SONLANDIRIN"
Düzenledikleri imza kampanyasıyla Google yönetiminin İsrail'le olan sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini talep eden Yahudi Google çalışanları, İsrail ordusunun Filistin halkına uyguladığı şiddetin kabul edilmesini istiyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında Google ve Amazon'un İsrail hükümetinden bulut bilişim ihaleleri aldığı ve İsrail ordusuyla birlikte çalışacağını hatırlatan kampanya, Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden şirket sözleşmelerinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Kendilerini "Google'da çalışan Yahudi milliyetçilik karşıtları" olarak nitelendiren Jewish Diaspora in Tech grubu, yayınladıkları metinde Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden şirket sözleşmelerinin sona erdirilmesi talep etti.
Metinde Google'ın şemsiye şirketi olan ve Waymo gibi yan kuruluşları da bulunan Alphabet'e atıfla şu satırlara yer verildi: "Alphabet'in tüm iş sözleşmelerinin ve şirket bağışlarının gözden geçirilmesini ve Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail ordusu gibi kurumlarla olan sözleşmelerin sona erdirilmesini talep ediyoruz."