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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:13 Son Güncelleme: 21.5.2021 14:18

’de sıcak dakikalar! Tehlikeli kovalamaca anbean kamerada!

DHA
ABD’de sıcak dakikalar! Tehlikeli kovalamaca anbean kamerada!

’nin eyaletinde, oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Çaldıkları araçla polisten kaçarak otoyola çıkan hırsızlar, filmleri aratmayan sahnelere imza attı. Polisin havadan ve karadan takip ettiği hırsızlar, yaşadıkları panik sonucu büyük bir kaza geçirdi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı.

O ANLAR KAMERADA

Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin dur ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası | Video

Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.

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ABD’de sıcak dakikalar! Tehlikeli kovalamaca anbean kamerada!
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