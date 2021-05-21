ABD’de sıcak dakikalar! Tehlikeli kovalamaca anbean kamerada!

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı.
O ANLAR KAMERADA
Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin dur ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası | Video
Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.