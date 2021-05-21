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Giriş Tarihi: 21.5.2021 16:51

’de yolcular tarihi ana tanık oldu! Binlerce metre yükseklikte…

İHA
ABD’de yolcular tarihi ana tanık oldu! Binlerce metre yükseklikte…

'de - seferini yapan uçaktaki yolcular binlerce metrelerce yükseklikteyken eyaletindeki Üssünden roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu.

ABD'de nadir görülebilecek bir olaya rastlandı.

Meksika'nın Cancun kentine gitmek üzere New York'tan havalanan uçakta bulunan yolcular binlerce metre yükseklikteyken, havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance (ULA) tarafından Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan Atlas V roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu.

TARİHİ ANLAR KAMERADA

Yolculardan Andy Lin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Uçuş sırasında roketin fırlatılmasına tanık oldular | Video

Lin, pilotun roketi görmeden yaklaşık 4 dakika önce yolcuların fırlatma işlemini görebilme ihtimali olduğunu duyurduğunu söyledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüde roket net bir şekilde görülebiliyor.

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ABD’de yolcular tarihi ana tanık oldu! Binlerce metre yükseklikte…
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