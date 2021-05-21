Almanya ve Rusya’dan ateşkes açıklaması!

Almanya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına işaret ederek, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve federal hükümet, dün güce yürürlüğe giren ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Bu iyi bir haberdir. Şimdi buna riayet edilmesi lazım." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunduğunu anımsatan Seibert, "Önemli olan şimdi Gazze Şeridi'ndeki halk için insani yardımın hızlı şekilde devam etmesidir." diye konuştu.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Seibert, tarafların diyaloğa girmesi için çalışılması gerektiğini, sorunun yalnızca iki devletli bir siyasi çözümle ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. Seibert, tüm tarafların bu hedefi göz önünde bulundurmalarını istedi.
Steffen Seibert, İsrail'in yerleşim politikasından dolayı iki devletli çözüm hedefine nasıl ulaşılacağına ilişkin soruya "Şu an durumun zor olduğu gerçeği ve şiddet içeren bir çatışmayı henüz bu gece bitirmiş olmamız, hedefi daha fazla takip etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Alman hükümetinin düşüncesi açıktır. Uzun süredir çözülemeyen bu çatışmanın derin sebepleri ele alınmalıdır." yanıtını verdi.
RUSYA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Filistin ve İsrail arasındaki krizin 10 gün sürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bu süreçte çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Zaharova, "Moskova, Filistin-İsrail sorununun yaşandığı bölgede ateşkes sürecinin 21 Mayıs 02.00'de devreye girmesini büyük memnuniyetle karşılıyor." dedi. Tarafların doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı.
Zaharova, "Filistinliler, temaslara hazır olduğunu birçok kez açıkladı. İsrailliler ise bu konuda karar alamadı. Anlaşılan, Batı Kudüs, Filistin tarafıyla doğrudan diyaloğa henüz hazır değil." ifadelerini kullandı.