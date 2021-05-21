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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:18 Son Güncelleme: 21.5.2021 12:35

'yı fareler bastı: '5 bin litrelik ' çözümü

DHA
Avustralya'yı fareler bastı: '5 bin litrelik zehir' çözümü

'nın başı dertten kurtulmuyor. Son yılların en yoğun istilası ile başa çıkamayan çiftçiler hükümetten acil eylem planı istedi. Avustralya Başbakan Yardımcısı McCormak, fare istilasına çözüm için 5 bin litre ‘en öldürücü’ fare zehrinin kullanılmasını önerdi.Öneri birçok kesim tarafından endişeye neden olurken çiftçiler kullanılacak zehrin ekinlere zarar vereceğini ve vahşi yaşamı tehlikeye sokacağını ifade etti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istedi. Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormak, fare istilasına çözüm için 5 bin litre 'en öldürücü' fare zehrinin kullanılmasını önerdi. Öneri bir çok kesim tarafından endişeye yol açarken, çiftçiler, kullanılacak zehrin ekinlere zarar vereceğini ve vahşi yaşamı tehlikeye sokacağını ifade etti.

İSTİLANIN ZARARI 318 BİN TL

Yeni Güney Galler Çiftçiler Derneği, fare istilasının tarım sektörüne pahalıya mal olduğunu açıkladı. Yapılan anket sonuçlarında fare istilasının çiftçileri 38-116 bin dolar (318 bin TL ila 972 bin TL) arasında maddi zarara uğrattığı sonucunu ortaya koydu. Yetkililerin acil önlemler sayesinde maddi zararın milyon dolarlara ulaşmasının önüne geçildiği bildirildi.

CİDDİ ORANDA TEHLİKELİ BİR ÖNERİ

Charles Sturt Üniversitesi'nde ekolojist Dr. Maggie Watson, hükümetin 5 bin litrelik fare zehri eylem planı önerisinin, çevre için ciddi oranda tehlikeli olduğunu ifade etti. Zehirde bulunan bromadiolone maddesini toprağa sızabileceğini ifade eden Dr. Watson, bu maddenin böceklerde biyolojik olarak depolanabileceği uyarısında bulundu. Dr. Watson, "Yırtıcı kuşların popülasyonunu tamamen azaltabilirsiniz. Bu kuşların geri dönmeleri 15-20 yıl sürebilir ve ortaya çıkan bir sonraki fare vebası için herhangi bir doğal kontrolümüz olmaz" ifadelerine yer verdi.

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Avustralya'yı fareler bastı: '5 bin litrelik zehir' çözümü
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