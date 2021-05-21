Avustralya'yı fareler bastı: '5 bin litrelik zehir' çözümü

CİDDİ ORANDA TEHLİKELİ BİR ÖNERİ

Charles Sturt Üniversitesi'nde ekolojist Dr. Maggie Watson, hükümetin 5 bin litrelik fare zehri eylem planı önerisinin, çevre için ciddi oranda tehlikeli olduğunu ifade etti. Zehirde bulunan bromadiolone maddesini toprağa sızabileceğini ifade eden Dr. Watson, bu maddenin böceklerde biyolojik olarak depolanabileceği uyarısında bulundu. Dr. Watson, "Yırtıcı kuşların popülasyonunu tamamen azaltabilirsiniz. Bu kuşların geri dönmeleri 15-20 yıl sürebilir ve ortaya çıkan bir sonraki fare vebası için herhangi bir doğal kontrolümüz olmaz" ifadelerine yer verdi.