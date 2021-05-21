Emine Erdoğan’dan Filistinli direnişçi Mariam Afifi’ye destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve gülümseyişiyle direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü. Afifi'ye, Filistin mücadelesindeki güçlü duruşu için teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece gündüz gönlümüz sizinle.Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek. Cesaretinle Filistin ve dünya kadınları gurur duyacak. Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz. Orkestra ile davet ediyoruz. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebilirsiniz" diye konuştu. Erdoğan'ın "Ne kadar güçlüymüşsün" demesi üzerine Afifi, "Birisi beni videoya çekecek kadar şanslıydım sadece" diyerek, sosyal medya çalışmalarının önemine işaret etti. Afifi, Erdoğan'a teşekkür etti.