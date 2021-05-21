Epic Games Store'da bu hafta NBA 2K21 oyunu ücretsiz hale geldi. Steam'de 419 TL'den satılan oyunu, Epic Store üstünden ücretsiz olarak indirip, oynamaya başlayabilirsiniz.
Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K21 geçtiğimiz sene eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak NBA 2K21, bir önceki oyunun üstüne pek fazla yenilik getirmediği yönünde eleştirilmişti. Grafikleri ve içeriği ile özellikle basketseverler için etkileyici bir deneyim sunuyor.
NBA 2K21, 27 Mayıs'a kadar 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Fakat kampanya 27 Mayıs tarihinde akşam saat 18:00'da son bulacak.
EPİC GAMES NBA 2K21 NASIL İNDİRİLİR?
-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.
-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın.
-Epic Games hesabınıza giriş yapın.
-Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun.
-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın.
-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın.
-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun.
-Epic Games Launcher'ı açın.
-Kütüphane bölümüne gelerek NBA 2K21'i ücretsiz indirin.
NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi
Depolama: 80 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi
Depolama: 80 GB