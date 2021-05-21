Filistinli aileler kasıtlı yok ediliyor

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirdiği katliamlar, büyük tepkiye neden oldu. Batılı devletlere ve İsrail'in işlediği savaş suçlarına sessiz kalan dünya medyasına cevap ise İsrail basınının kendisinden geldi. Haaretz gazetesindeki haber analizde, İsrail'in son saldırılarında aileleri hedef aldığı anlatıldı."Bebekler, çocuklar, yaşlılar, kardeşler, kadınlar, anne babalar... İsrail bombalarının Gazze'de tüm aile fertlerini öldürdüğü sayısız olay var. Bunlar hata değil. Bu ailelerin hata ile vurulmadığı, yıllarca takip edildikleri ve vurulma emirlerinin en üst seviyedeki kararlarla alındığına dair kanıtlar var" ifadelerini kullanan Haaretz, İsrail ordusunun son saldırılarda şimdiye kadar 15 Filistinli aileden en az 3 ya da 4 kişiyi öldürdüğü hatırlatıldı.Bu evlerin vurulmadan önce yeterli düzeyde uyarıların da yapılmadığına dikkat çekilen yazıda, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik 50 gün süren saldırıları da hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre o dönem de 142 aileden toplamda 742 Filistinli hayatını kaybetmişti. Habere göre, İsrail ordusu 2014'teki bu taktiğini son saldırılarında da uyguladı.Haaretz'e göre, İsrail ordusunun hedef aldığı Filistinli ailelere 'uyarı' için önceden ulaşamama ihtimali yok. Haberde, Gazze'deki herkesin bilgisinin doğumundan itibaren İsrail ordusunda olduğu ve bu kişilerin de sürekli düzenli şekilde takip edildiği hatırlatıldı. Öte yandan Al Jazeera'daki benzer haberde de işgalci İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'nde Hamas'a olan desteği kırmak için özellikle aileleri 'cezalandırdığı' yorumuna yer verildi.İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesini oybirliği ile kabul etti. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de ateşkesin bugün saat 02.00'de başladığını doğruladı. Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir. Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğ-mek zorunda kaldı" diye konuştu. Gazze'ye 10 Mayıs'tan itibaren düzenlenen İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli şehit oldu.