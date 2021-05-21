Galapagos’u korumak için servet bağışladı

Çevreci tutumuyla bilinen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Galapagos Adaları'nda koruma çalışmaları için harekete geçti. DiCaprio, geniş çaplı koruma çalışmalarına 43 milyon dolar (yaklaşık 370 milyon TL) bağışlayacağını duyurdu. Açıklama yapan DiCaprio, "Galapagos Adaları'nı ziyaret ettiğimde, Ekvador'da gece gündüz gezegenimizin en yeri doldurulamaz yerlerinden birini korumak için çalışan Paula Castano ve diğer çevreci kahramanlarla tanıştım. Bütün dünyada vahşi hayat yok oluyor. Vahşi yerlerin dörtte üçünü harap ettik ve 1 milyondan fazla türü yok olmanın eşiğine getirdik" ifadelerini kullandı.