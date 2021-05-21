İngiltere’de koronavirüs aşısına ilginç teşvik! O sitelerde reklamı yapılacak…

İngiliz basınında yer alan haberlere göre hükümet yetkilileri, aşı uygulamalarında teşviği artırmak için ilginç bir yöntem buldu. Tüm yaş grupları arasında aşı tereddüdünün en çok görüldüğü 25-34 yaş aralığında aşıya olan güveni artırmak için, flört sitelerinde tanıtım yapılmasına karar verildi.

FLÖRT ADAYLARINA BAKARKEN AŞI REKLAMI GÖRECEKLER

Downing Street yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu yaş grubunun yüzde 28,3'ünün aşı olmayacağını belirtmesinin ardından Tinder, Hinge ve OkCupid gibi popüler flört uygulamalarına reklam verilmesi kararlaştırıldı.