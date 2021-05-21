İngiltere’de koronavirüs aşısına ilginç teşvik! O sitelerde reklamı yapılacak…

İngiltere'de son haftalarda kaldırılan koronavirüs kısıtlamaları, aşı uygulamalarına olan ihtiyacı da artırdı. Nüfusun çoğuna ilk doz aşı uygulayan İngiliz hükümetinin başı ise, koronavirüs aşısına olan güvenin düşmesiyle derde girdi.
AŞIYA TEŞVİKTE İLGİNÇ YÖNTEM
Aşı uygulamalarının yüksek seviyelere çıkarak tamamlanacağına güvenen İngiliz hükümeti, hayatı normale döndüren kararlara imza atmıştı. Ancak başta AstraZeneca olmak üzere artan yan etki endişeleri, özellikle genç kesim arasında aşı olma oranında ciddi düşüşe neden oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre hükümet yetkilileri, aşı uygulamalarında teşviği artırmak için ilginç bir yöntem buldu. Tüm yaş grupları arasında aşı tereddüdünün en çok görüldüğü 25-34 yaş aralığında aşıya olan güveni artırmak için, flört sitelerinde tanıtım yapılmasına karar verildi.
FLÖRT ADAYLARINA BAKARKEN AŞI REKLAMI GÖRECEKLER
Downing Street yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bu yaş grubunun yüzde 28,3'ünün aşı olmayacağını belirtmesinin ardından Tinder, Hinge ve OkCupid gibi popüler flört uygulamalarına reklam verilmesi kararlaştırıldı.
Bu tür flört uygulamalarını kullanan gençlerin, eşleşme için aday baktıkları sırada araya aşı reklamıyla karşılaşacağını söyleyen yetkililer, "Sorumlu bir hükümet olarak, halkın koronavirüsten korunmasına yardımcı olmak için mümkün olan her yolu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.