İsrail'in suçlarını örtbas eden BBC'ye tepki

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin, Gazze'ye saldırısında onlarca çocuğu öldüren İsrail'e yönelik yanlı tutumu tepki çekti. BBC, haberlerinde İsrail tarafından öldürülen çocuklar için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih etti. BBC'nin saldırılara ilişkin bülteninde "Gazze'de 61'i çocuk 212 kişi öldü. İsrail'de de biri çocuk 12 kişi, öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

"ÖLDÜRÜLDÜ" DEMEKTEN KAÇINDI

Saldırıların başından itibaren yayınları taraflı bulunan BBC, AA muhabirinin "neden böyle bir dil tercih edildiğine" ilişkin sorusunu cevapsız bıraktı.

Kuruma sosyal medyada da tepki gösterildi. Waqas Tufail adlı bir Twitter kullanıcısı "Utanç verici. BBC bir kez daha Filistinlilerin 'öldüğünü' ve İsraillilerin öldürüldüğünü bildiriyor. Bu bir rezalet ve daha fazla kabul edilemez." dedi. Tufail, bülteni sunan BBC spikeri gibi gazetecilerin kınanması gerektiğini vurguladı.