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Giriş Tarihi: 21.5.2021 10:38 Son Güncelleme: 21.5.2021 10:42

İsrail'in suçlarını örtbas eden 'ye tepki

AA
İsrail'in suçlarını örtbas eden BBC'ye tepki

’nde Filistin halkına olan terör saldırıları dünya çapında tepki çeken İsrail’in eylemleri, medyasında sık sık yumuşatılarak servis edildi. Kullanılan dil ile İsrail’in terör saldırılarında bulunduğu gerçeği göz ardı edilirken bir tepki de İngiliz yayın kuruluşu ’ye geldi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin, Gazze'ye saldırısında onlarca çocuğu öldüren İsrail'e yönelik yanlı tutumu tepki çekti. BBC, haberlerinde İsrail tarafından öldürülen çocuklar için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih etti. BBC'nin saldırılara ilişkin bülteninde "Gazze'de 61'i çocuk 212 kişi öldü. İsrail'de de biri çocuk 12 kişi, öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

"ÖLDÜRÜLDÜ" DEMEKTEN KAÇINDI

Saldırıların başından itibaren yayınları taraflı bulunan BBC, AA muhabirinin "neden böyle bir dil tercih edildiğine" ilişkin sorusunu cevapsız bıraktı.

Kuruma sosyal medyada da tepki gösterildi. Waqas Tufail adlı bir Twitter kullanıcısı "Utanç verici. BBC bir kez daha Filistinlilerin 'öldüğünü' ve İsraillilerin öldürüldüğünü bildiriyor. Bu bir rezalet ve daha fazla kabul edilemez." dedi. Tufail, bülteni sunan BBC spikeri gibi gazetecilerin kınanması gerektiğini vurguladı.

Simon adlı kullanıcı ise "Apartheid rejimini destekleyen devlet propagandası. Bu kadar basit. Utanç verici." diye yazdı.

Zahir isimli Twitter kullanıcısı da, İngiltere'de BBC yayınlarını izlemek için ücret ödenmesi gerektiğine atıfta bulunarak, bu haberler için insanlardan para istendiğini belirtti.

DW İSRAİL KARŞITLIĞINI YASAKLAMIŞTI

BBC'nin bu tavrının, Almanya'nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle'nin (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek, İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtlamasıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderdiği bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasaklamıştı.

Bu arada, İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un, BBC'ye ilişkin Kasım 2020'deki raporunda, izleyici görüşlerinin yer aldığı bir ankete yer verilmişti. Ankette BBC tarafsızlık algısında Sky, ITV, Kanal 5 ve Kanal 4'ün gerisinde kalmıştı.

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İsrail'in suçlarını örtbas eden BBC'ye tepki
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