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Giriş Tarihi: 21.5.2021

kadar buzul ’dan koptu

İstanbul kadar buzul Antarktika’dan koptu
DÜNYA, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle her geçen gün sona yaklaşırken, bilim insanları Antarktika'daki Ronne buz sahanlığından dev bir parçanın koptuğunu açıkladı. Neredeyse İstanbul büyüklüğüne sahip buzdağı, Weddell denizine indi. Araştırmacılar tarafından A-76 olarak adlandırılan buzdağı, aynı zamanda gezegenin yüzen en büyük buzdağı unvanına da sahip oldu. Uzay ajansı, devasa ve dikdörtgen buz tabakasının bir fotoğrafıyla birlikte web sitesinde yaptığı açıklamada, buzdağının 4 bin 320 km'yi kapsadığı ve 175 km uzunluğunda olduğu belirtildi. DIŞ HABERLER
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İstanbul kadar buzul Antarktika’dan koptu
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