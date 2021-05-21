İzmir'de minik Eymen'i acımasızca öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu

3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.