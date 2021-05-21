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Giriş Tarihi: 21.5.2021 18:41

'de minik 'i acımasızca öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu

İzmir'de minik Eymen'i acımasızca öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu

’in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Sadık Durak’ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu anne ve erkek arkadaşı ’in yargılanmasına devam edildi. Durulmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli eziyet’ suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki Eymen'in ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme", çocuğa eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

TUTUKLUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti. Sanık avukatları, delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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İzmir'de minik Eymen'i acımasızca öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
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