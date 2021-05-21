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Giriş Tarihi: 21.5.2021 22:38

imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı

'da cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan, ’ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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