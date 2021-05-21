Kudüs ve Filistin Müftüsü’nden direniş açıklaması: Filistin işgale boyun eğmeyecek

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğuna dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "Kudüs savaşın da barışın da anahtarıdır." dedi.

Şeyh Hüseyin ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) da Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'e ilişkin duruşunu düzeltmesi çağrısı yaptı, aksi takdirde "İİT'nin de tarihin çöplüğünde yerini alacağını" ifade etti.