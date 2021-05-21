Nepal'de Covid-19 felaketi: İki hasta tek yatakta tedavi görüyor

GARAJLAR HASTALAR İÇİN KULLANILIYOR

Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde görevli hemşire Beli Poudel, "Hastanenin her köşesinde hasta var. Bu hastaları tedavi etmek için mücadele ediyoruz. Hatta garajları bile hastalar için kullanmaya başladık. Sınırlı kapasitemize rağmen hastaları geri çevirmiyoruz ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Poundel, hastanede 104 normal, 24 yoğun bakım yatağı olduğunu ve 120'den fazla koronavirüslü hastayı tedavi ettiklerini ifade etti.