Netanyahu tehdit etti! Gazze’ye yeniden saldırabiliriz

İşgalci İsrail, bir kez daha sözünde durmadı. Ateşkes kararının ardından Filistin halkına zulme devam eden İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yine saldırıda bulundu. Cuma namazı çıkışında Mescid-i Aksa'da bulunan cemaate ses bombalarıyla saldıran İsrail polisi, 20 Filistinliyi de yaraladı.

Hiçbir kurala uymadıklarını bir kez daha dünyaya gösteren İsrail kanadından, yeni bir açıklama geldi. Ateşkes kararının ardından ilk kez konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir saldırının sinyalini verdi.

"YENİDEN SALDIRABİLİRİZ"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik son operasyonun, Hamas'a ağır zarar verdiğini söyledi. "İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi. Gazze Şeridi'ndeki radikallere karşı 11 günlük güçlü saldırılar, güç dengesi ve oyunun kurallarında değişiklik yarattı. Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanan Netanyahu, Gazze tehdidinde de bulundu.