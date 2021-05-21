Rum ordusundan skandal algı operasyonu! KKTC o paylaşımı kınadı

Açıklamada, "Tarihsel gerçekleri göz ardı ederek, sözde soykırım iddiasında bulunan bu çarpık zihniyete sahip olanlara, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanistan'ın Anadolu'da gerçekleştirdiği mezalimi ve bunun neticesinde 'Yunan ordusu ve yönetiminin savaş hukuku kuralları hilafına Anadolu'da sebep oldukları yıkımın Yunanistan tarafından tazmin edilmesini öngören Lozan Antlaşması'nın 59. Maddesini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verdi.

Hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın sahiplerine tarihsel gerçeklerle yüzleşme çağrısında bulunulan açıklamada, tarihsel, ahlaki ve hukuki açıdan sorunlu bu yaklaşım kınandı ve reddedildi.