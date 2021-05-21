Şimdi de 'Kara Mantar' salgını! Hindistan'dan çağrı...

Hindistan'da eyaletlerde 'kara mantar' salgını baş gösterdi. Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.
219 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" nedeniyle 219 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.
KORONAVİRÜS TETİKLEDİ
Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü. Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.
KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?
Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.