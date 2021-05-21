Türkiye’den Filistin için uluslararası koruma gücü çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap etti. Bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a teşekkür eden Çavuşoğlu, özetle şunları kaydetti:Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir.İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.'İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir'.BM insan hakları mekanizmaları ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne önemli görevler düşüyor.