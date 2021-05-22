125 yıl sonra ortaya çıktı

125 yıl önce keşfedildiğinden beri ilk kez nadir bir tropik baykuş görüldü. Rajah scops baykuşunun turuncu gözlü Bornean alt türü Malezya'daki Kinabalu Dağı ormanlarında fotoğraflandı. Araştırmacılar, benzersiz modellerine ve habitatına dayanarak, bunun aslında korunmaya ihtiyaç duyan yeni bir tür olduğuna inanıyor. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ve palmiye yağı üretimi nedeniyle habitat kaybı tehdidi altında bulunan kuş, yaklaşık 113 gr ağırlığında ve 22 cm boyunda. Yetişkinler, kaşları çatık, göğsünde siyah çizgiler ve delici gözlerle oldukça sert görünüyor.