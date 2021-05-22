ABD Başkanı Biden desteğini yineledi: İsrail tanınana kadar barış olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son olaylarda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren Biden, "İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hala ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır." diye konuştu.

FİLİSTİN İŞGALİNDEN BAHSETMEDİ

Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın güvenliği için de kendilerine destek vereceğini belirttiğini kaydederek, "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullandı.