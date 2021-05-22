ABD polisinden yeni skandal! Mahkumu böyle öldürdüler

ABD polisinin orantısız güç kullanım, geçtiğimiz sene yaşanan George Floyd cinayetinden bu yana dünyanın gündeminde. 25 Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis'te gözaltına alındığı sırada polisin boynuna baskı uygulayarak ölümüne sebep olduğu siyahi George Floyd'un ölümü, ABD polis teşkilatının yöntemlerini bir kez daha tartışmaya açmıştı.

Sık sık uyguladığı orantısız şiddetle gündeme gelen ABD polis teşkilatının yeni bir skandalı, ABD medyasında olay yarattı.

"NEFES ALMAMALISIN" DİYEREK ÖLDÜRDÜLER

Ortaya yeni çıkan görüntülerde ülkenin Tennessee eyaletindeki bir hapishanede, bir mahkumun benzer yöntemle öldürüldüğü anlaşıldı.

Geçtiğimiz sene yaşandığı belirtilen olayda, 48 yaşındaki William Jennette isimli mahkum, polis memurları tarafından etkisiz hale getirilmek istendi.