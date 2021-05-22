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Giriş Tarihi: 22.5.2021 13:40 Son Güncelleme: 22.5.2021 13:51

polisinden yeni skandal! Mahkumu böyle öldürdüler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD polisinden yeni skandal! Mahkumu böyle öldürdüler

’nin eyaletindeki bir hapishanede, bir vakası daha yaşandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene gözaltına alındığı sırada polis memurları tarafından boynuna basılarak öldürülen George Floyd cinayetinin ardından, polisin boyna baskı uygulama yöntemi dünya çapında yankı uyandırmıştı. Ortaya çıkan görüntülerde, hapishane polisinin aynı yöntemle bir mahkumu öldürdüğü belirlendi.

ABD polisinin orantısız güç kullanım, geçtiğimiz sene yaşanan George Floyd cinayetinden bu yana dünyanın gündeminde. 25 Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis'te gözaltına alındığı sırada polisin boynuna baskı uygulayarak ölümüne sebep olduğu siyahi George Floyd'un ölümü, ABD polis teşkilatının yöntemlerini bir kez daha tartışmaya açmıştı.

Sık sık uyguladığı orantısız şiddetle gündeme gelen ABD polis teşkilatının yeni bir skandalı, ABD medyasında olay yarattı.

"NEFES ALMAMALISIN" DİYEREK ÖLDÜRDÜLER

Ortaya yeni çıkan görüntülerde ülkenin Tennessee eyaletindeki bir hapishanede, bir mahkumun benzer yöntemle öldürüldüğü anlaşıldı.

Geçtiğimiz sene yaşandığı belirtilen olayda, 48 yaşındaki William Jennette isimli mahkum, polis memurları tarafından etkisiz hale getirilmek istendi.

Emirlere riayet etmediği gerekçesiyle birden fazla polisin müdahale ettiği Jennette, bu amaçla yere yatırıldı. George Floyd cinayetinde olduğu gibi boğazına baskı uygulanan Jennette, benzer şekilde "Nefes alamıyorum" diyerek yardım istedi. Polis memurları, nefessiz kalan mahkumla alay ederek "Nefes alamıyor olman lazım" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra boğularak hayatını kaybeden mahkumun o anlarının görüntüleri, polis memurlarına karşı açılan davayla yeniden gündeme geldi.

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ABD polisinden yeni skandal! Mahkumu böyle öldürdüler
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