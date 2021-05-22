ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti

ABD tarihinin en büyük cinsel taciz skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında yaşanan yeni bir gelişme, büyük ses getirdi. Sapık milyarder Epstein, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanarak cezaevine konmuş, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra ise hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, intihar olduğu iddia edilen ölümünün öncesinde ise kamera sistemiyle gözetim altına alınmıştı.
ŞANTAJ İDDİALARI NEDENİYLE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU
Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi isimler olmak üzere yıllar boyunca kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen zengin isimlerine reşit olmayan küçük kızlarla ilişki sağladığı ortaya çıkan, sapıl milyarderin birçok isme şantaj yaptığı söylentisinin ardından Epstein, hücresinde asılı halde bulunmuştu.
Epstein'in şüpheli ölümünün ardından görülen davada, ses getiren bir gelişme yaşandı. Epstein'in hücresini izlemekle görevli olan 2 gardiyan, kamera kayıtlarıyla oynadıklarını itiraf etti.
"KAMERA KAYITLARINI DEĞİŞTİRDİK"
Tova Noel ve Michael Thomas isimli gardiyanların, görev başında olmaları gereken yerde, uyudukları ve internette gezindikleri belirlendi.