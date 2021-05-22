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Giriş Tarihi: 22.5.2021 16:43 Son Güncelleme: 22.5.2021 16:53

’li sapık milyarder davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen, kurduğu fuhuş ağında yüzlerce küçük kıza cinsel istismarda bulunan ’li sapık milyarder davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanarak konulduğu cezaevinde ölü bulunan Epstein’in güvenliğinden sorumlu olan gardiyanlar, kayıtlarla oynadıklarını itiraf etti.

ABD tarihinin en büyük cinsel taciz skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında yaşanan yeni bir gelişme, büyük ses getirdi. Sapık milyarder Epstein, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanarak cezaevine konmuş, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra ise hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, intihar olduğu iddia edilen ölümünün öncesinde ise kamera sistemiyle gözetim altına alınmıştı.

ŞANTAJ İDDİALARI NEDENİYLE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi isimler olmak üzere yıllar boyunca kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen zengin isimlerine reşit olmayan küçük kızlarla ilişki sağladığı ortaya çıkan, sapıl milyarderin birçok isme şantaj yaptığı söylentisinin ardından Epstein, hücresinde asılı halde bulunmuştu.

Epstein'in şüpheli ölümünün ardından görülen davada, ses getiren bir gelişme yaşandı. Epstein'in hücresini izlemekle görevli olan 2 gardiyan, kamera kayıtlarıyla oynadıklarını itiraf etti.

"KAMERA KAYITLARINI DEĞİŞTİRDİK"

Tova Noel ve Michael Thomas isimli gardiyanların, görev başında olmaları gereken yerde, uyudukları ve internette gezindikleri belirlendi.

Epstein'in ölümünün anlaşılmasının ardından iki gardiyan, cezaevi kayıtları ile oynayarak, Epstein'i 30 dakika ara ile kontrol ettiklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi. Gardiyanlar, savcılık ile yaparak cezaevine konulmaktan kurtuldu.

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ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti
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