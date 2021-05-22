ABD’li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında flaş gelişme! Gardiyanlar itiraf etti

ABD tarihinin en büyük cinsel taciz skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein'ın fuhuş zinciri davasında yaşanan yeni bir gelişme, büyük ses getirdi. Sapık milyarder Epstein, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından yakalanarak cezaevine konmuş, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra ise hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, intihar olduğu iddia edilen ölümünün öncesinde ise kamera sistemiyle gözetim altına alınmıştı.