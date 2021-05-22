Biden Güney Koreli mevkidaşını ağırladı: Dikkat çeken Kuzey Kore açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ayında göreve başladığından bu yana ikinci kez yabancı bir lideri Beyaz Saray'da ağırladı. Biden, Japonya Başbakanı Yoshide Suga'nın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme, Suga'nın geçtiğimiz ay yaptığı ziyaretin ardından Biden yönetiminin dış politika önceliğinin Asya-Pasifik bölgesine odaklandığı yönünde yorumlandı. İki lider, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"KUZEY KORE KONUSUNDA DERİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Biden, görüşmelerde birçok konuda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefine doğru ilerlerken gerilimleri azaltacak pragmatik adımlar atmak için diplomatik olarak ilişki kurma istekliliğini ifade ettiğini söyledi. Biden ayrıca, Kuzey Kore stratejisi ve yaklaşımı konusunda Moon ile yakın çalışmayı taahhüt ettiğini, kendisinin ve Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in'in Kuzey Kore'deki durumla ilgili "derinden endişeli" olduklarını ifade etti.