Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife aylar sonra ilk kez ortaya çıktı!

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı 35 yaşındaki Prenses Latife el Maktum'un dünyayla paylaştığı videoları şubat ayında ortaya çıkmış, prenses bu görüntülerde babası tarafından rehin tutulduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söylemişti.

"EĞER BUNU İZLİYORSANIZ..."

BBC'nin ulaştığı kayıtlarda Prenses Latife, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söylüyordu. Kendisine gizlice ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydedilen videolarda Prenses Latife, "Eğer bunu izliyorsanız ya ölmüşüm demektir ya da çok çok kötü bir durumdayımdır" ifadesini kullanmıştı.

Videoyu yalnız kalabildiği tek yer olan banyoda kaydetmek zorunda kaldığını anlatan Latife, kapıları ve pencereleri kilitli, dışarıda ve içeride toplam 7 polisin nöbet beklediği bir villada tek başına tutulduğunu iddia ediyordu. Daha önce Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin 'güvende ve mutlu' olduğu iddia edilmişti. Latife'nin arkadaşları, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife'nin yeni fotoğrafını, bir Instagram hesabı rehin haberinden yaklaşık dört ay sonra paylaştı.

Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife'nin yanında iki kadın bulunuyor. Perşembe akşamı Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması.

Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini yine Şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri 'Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum' olmuştu.