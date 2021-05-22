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Giriş Tarihi: 22.5.2021 13:03

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi 'ten kritik ziyareti

DHA
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Ján Kubiš'ten kritik Türkiye ziyareti

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre BM Destek Misyonu Başkanı 'in, 22-23 Mayıs'ta 'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš'in, 22-23 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİ MASADA OLACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Sayın Bakanımızın daveti üzerine, 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Özel Temsilci Kubiš'i kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Ján Kubiš'ten kritik Türkiye ziyareti
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