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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:54 Son Güncelleme: 22.5.2021 15:25

'de araç dehşet saçtı! Yayaların arasına daldı

İHA
Çin'de araç dehşet saçtı! Yayaların arasına daldı

’in kentinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsünün karşıdan karşıya geçen yayaların arasına dalması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bir araç sürücüsü trafikte dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki siyah renkli bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen yüksek hızla yaya geçidine yaklaştığı ve hızını düşürmeden yayaların arasına daldığı görülüyor.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yayalardan bazılarının havaya savurduğu, sürücünün yine hızla olay yerinden kaçtığı kameraya yansıyor.
Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, 31 yaşında olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün bir kamyona çarparak durduğu belirtildi. Kayıplara karışan sürücünün polis tarafından yakalandığı, olayın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Çin'de araç dehşet saçtı! Yayaların arasına daldı
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