Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye 'vaka' övgüsü





Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Avrupa Kıtası ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı.