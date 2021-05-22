Filistin’i yakıp yıkan İsrail’den Gazze tehdidi!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği ilk bilgilere göre, İsrail'in 11 gün süren saldırıları nedeniyle 1800 konut yıkıldı.

Bakanlık son İsrail saldırıları ve öncekiler dahil bölgede ağır hasara ve kayba uğrayan konut sektörünü iyileştirmek için 350 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.