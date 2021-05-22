Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

12 BİN 800 VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1235 milyon 581 bin 351'e ulaştığı bildirildi.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 123 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 437'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 631'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 209 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 32 milyon 146 bin 96 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 22 milyon 546 bin 688'ine tek doz, 9 milyon 599 bin 408'ine ise iki doz aşı yapıldı.