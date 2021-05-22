İran’dan yeni SİHA hamlesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) tanıttı.

13 BOMBA TAŞIYABİLİYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı bir törenle yapılan tanıtımda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı SİHA'nın 35 saat havada kalabildiği, 13 adet bomba taşıyabildiği ve 2 bin kilometrelik alanda operasyon yapabildiği ifade edildi.