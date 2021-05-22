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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:56

İran’dan yeni hamlesi

İHA
İran’dan yeni SİHA hamlesi

, dün gerçekleştirilen bir törende yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı () tanıttı. 2 bin kilometrelik mesafeye ulaşabildiği belirtilen SİHA’ya, adı verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze adını verdiği yeni Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) tanıttı.

13 BOMBA TAŞIYABİLİYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı bir törenle yapılan tanıtımda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı SİHA'nın 35 saat havada kalabildiği, 13 adet bomba taşıyabildiği ve 2 bin kilometrelik alanda operasyon yapabildiği ifade edildi.

Ayrıca Gazze adlı SİHA'nın, sadece askeri ve savunma alanlarında değil, arama kurtarma görevlerinde de kullanılacağı belirtildi.

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İran’dan yeni SİHA hamlesi
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