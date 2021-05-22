İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde Filistinli doktoru ailesiyle katletti





HAYATINI HASTALARINA ADAMIŞTI

Ayman Ebu el Ouf'un ve eski çalışma arkadaşı Dr. Ghaith el Zaanin, "Ayman gibi nitelikli birine sahip olmak için en az 10-15 yıllık bir eğitim gerekir. Hayatını başkalarına yardıma, hastaları iyileştirmeye ve yeni bir doktor kuşağının eğitimine adamıştı. Onun hayatımda gördüğüm en iyi kalpli ve merhametli kişi olduğunu söyleyebilirim" dedi.