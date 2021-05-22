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Haberler Dünya Haberleri İsrail askerleri zulme devam ediyor: Baskınlarda 50 Filistinli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:30

askerleri zulme devam ediyor: Baskınlarda 50 Filistinli gözaltına alındı

AA
İsrail askerleri zulme devam ediyor: Baskınlarda 50 Filistinli gözaltına alındı

’in ’te Mescid-i Aksa’ya yaptıkları hain saldırının yankıları sürerken, İsrail kuvvetlerine tepki gösteren Filistin halkı susturulmaya çalışılıyor. Son belirlemeler göre işgal altındaki ’da birçok bölgeye baskın düzenleyen İsrail polisi, 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

GÖZALTI MERKEZLERİ DOLDU

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün sabahtan bugüne kadar Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi. Açıklamada en az 50 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edilerek, İsrail'in özellikle Batı Şeria'daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğuna vurgu yapıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Mayıs Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylarda İsrail vatandaşı Filistinliler dahil 1800'den fazla Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İsrail askerleri zulme devam ediyor: Baskınlarda 50 Filistinli gözaltına alındı
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