İsrail askerleri zulme devam ediyor: Baskınlarda 50 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

GÖZALTI MERKEZLERİ DOLDU

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün sabahtan bugüne kadar Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi. Açıklamada en az 50 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edilerek, İsrail'in özellikle Batı Şeria'daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğuna vurgu yapıldı.