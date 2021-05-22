İsrail, Filistinli doktoru ailesiyle katletti

İsrail uçaklarının pazar günü Gazze Şeridi'nde uyarıda bulunmadan vurduğu dört katlı binada, uzman doktor Ayman Ebu el Ouf ve ailesinden 12 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.Dr. Ouf, hava saldırısından sadece bir saat önce hastaneden çıkarak eve gelmişti. Dr. Ouf, yıkılan binada 12 saat kadar enkaz altında kaldı. Doktorlara göre, bunun 5-6 saatinde yaşıyordu. Cansız bedeni, apartmanın yıkılmasından 48 saat sonra enkazdan çıkarılabildi.Yaşadıkları binayı yerle bir eden hava saldırısında, deneyimli doktorun annesi ve babasının yanı sıra, eşi Reem, 17 yaşındaki oğlu Tevfik ve 12 yaşındaki kızı Tala da hayatını kaybetti. Ayman'ın 15 yaşındaki oğlu Ömer, saldırıda hayatta kalan tek aile üyesi oldu. Hastanede tedavi altındaki Ömer, ailesinin başına gelenlerden habersiz. Ömer'in ağabeyi Tevfik ise lise son sınıfta okuyordu ve kimya alanında üniversite eğitimi almak istiyordu. Kız kardeşi Tala'nın öğretmeni de Tala'nın harika bir öğrenci olduğunu, ilahiyat derslerine yöneldiğini anlatıyor.Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastanede dahiliye bölümünün başında bulunan Ouf, bölgedeki Kovid-19 hastalarının tedavisinde de büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Hekim arkadaşları, yaşamını yitiren Dr. Ouf'un "3-4 kişiye bedel bir yük üstlendiğini" anlatıyor.Dr. Ouf, Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışmasının yanı sıra, koronavirüs hastalarına müdahalede de görev üstlenmişti ve durumu ağır hastaların yatırıldığı yoğun bakım servisinin başında bulunuyordu. Doktor Ayman, iki tıp fakültesinde de öğrencilere ders veriyordu.Ayman Ebu el Ouf'un ve eski çalışma arkadaşı Dr. Ghaith el Zaanin, "Ayman gibi nitelikli birine sahip olmak için en az 10-15 yıllık bir eğitim gerekir. Hayatını başkalarına yardıma, hastaları iyileştirmeye ve yeni bir doktor kuşağının eğitimine adamıştı. Onun hayatımda gördüğüm en iyi kalpli ve merhametli kişi olduğunu söyleyebilirim" dedi.Ouf'un öldüğü gün 42 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bunlar arasında, Gazze'nin önde gelen nörologlarından Dr. Mouin el Aloul ve fizyoloji uzmanı Rajaa Ebu el Ouf da vardı. Hava saldırılarında 6 hastane ve 11 sağlık ocağı da zarar gördü.