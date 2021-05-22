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Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 22.5.2021 09:42

zulmü bitmiyor! Filistinli çocuk gözyaşları içinde anlattı

İHA
İsrail zulmü bitmiyor! Filistinli çocuk gözyaşları içinde anlattı

’ne 10 Mayıs’ta başlattığı yaptığı terör saldırılarını ateşkes kararıyla geçici olarak durduran işgalci , şiddet eylemlerine yeniden başladı. Cuma namazı sonrası ’te Mescid-i Aksa’ya hain bir saldırıda bulunan İsrail kuvvetleri, 20 Filistinliyi de yaraladı. Cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle saldıran İsrail polisi, halkına bir kez daha zulmü yaşattı. Mescid-i Aksa’daki hain saldırının kurbanlarından biri olan Filistinli çocuk, yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dün Hamas ile varılan ateşkes ile sona ermiş, ateşkesin 02.00'da yürürlüğe girmesiyle bugün binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etmişti.

İSRAİL ZULMÜNÜN MERKEZİNDE YİNE ÇOCUKLAR VAR

İsrail güçleri, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmıştı.

Filistinli bir çocuk, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermilerle nasıl saldırdığını gözyaşlarıyla anlattı.

"BABAMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Babasına yardım etmeye çalıştığını söyleyen çocuk, "Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım" dedi.

Filistinli çocuğun korku dolu saldırıyı anlattığı o anlar, İsrail terörünün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

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İsrail zulmü bitmiyor! Filistinli çocuk gözyaşları içinde anlattı
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