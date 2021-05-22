İsrail zulmü bitmiyor! Filistinli çocuk gözyaşları içinde anlattı

Filistinli bir çocuk, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrası ses bombaları ve plastik mermilerle nasıl saldırdığını gözyaşlarıyla anlattı.

"BABAMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Babasına yardım etmeye çalıştığını söyleyen çocuk, "Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım" dedi.

Filistinli çocuğun korku dolu saldırıyı anlattığı o anlar, İsrail terörünün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.