İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi

FİLİSTİN İÇİN DUALAR EDİLDİ

İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de gösteriye katıldı. Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı. Göstericiler daha sonra Filistin halkı için dua etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.